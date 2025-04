Pagelle Atalanta Lazio: partitone di Rovella, Isaksen graffia, Belahyane con personalità – VOTI

Pagelle Atalanta Lazio: i voti ai protagonisti del match valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2024/25

I top e flop e i voti ai protagonisti di Atalanta Lazio, match valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie A.

Mandas 7 Da segnalare un’enorme parata a inizio secondo tempo su Retegui ma non solo. Grandissima partita la sua considerata anche la serata.

Lazzari 6,5 Galoppa lungo la corsia di sua competenza, giocando con personalità ed entusiasmo e rischiando poco o nulla.

Gigot 7 Sempre al posto giusto nel momento giusto, fa la lotta con Retegui e ne esce sempre vincitore. Dal 69′ Provstgaard 6,5 Entra in una fase delicatissima del match ma si fa trovare pronto.

Gila 7 Attento su Retegui, svolge un buon lavoro di reparto con Gigot tenendo bene la linea difensiva davanti a Mandas.

Tavares 5,5 Non frizzante e non poteva essere altrimenti tenuto conto delle sue condizioni fisiche non ottimali. La sua partita dura infatti poco più di mezz’ora, poi alza bandiera bianca. Dal 37′ Pellegrini 6 Torna in campo e sforna una prestazione sufficiente.

Belahyane 6,5 Alla sua seconda da titolare svolge un ottimo lavoro in interdizione. In impostazione, salvo qualche sbavatura qui e là, è ancora più preciso.

Rovella 7 Solito preciso lavoro e altra prova di personalità anche sul difficile campo di Bergamo. Prezioso in chiusura (non solo su Lookman nel primo tempo) e abile anche nello stretto.

Tchaouna 5 Manca un po’ la misura nei suoi appoggi e tende a pasticciare troppo in una zona di campo molto trafficata nel primo tempo. Bocciato all’intervallo. Dal 46′ Isaksen 7 Entra e ci mette meno di dieci minuti a graffiare. Gol a parte, il suo ingresso stravolge in positivo il reparto offensivo.

Dele-Bashiru 6,5 Lavora molto bene tra le linee, applicandosi e sacrificandosi. Nella ripresa si fa vedere in qualche circostanza con la conclusione dalla lunga distanza e servendo l’assist vincente a Isaksen.

Zaccagni 5,5 Fatica ad entrare in partita, spesso compie scelte non pienamente condivisibili. Dal 69′ Noslin 6 Prova a dare un po’ di sprint e brillantezza nel finale, soprattutto in contropiede.

Dia 5 Non si vede praticamente mai nel corso del primo tempo, nella ripresa cambiano i compagni di reparto ma non lievita la sua prestazione. Dal 84′ Vecino sv.

Baroni 7 Partita di carattere e maturità della sua Lazio, che a Bergamo ha saputo soffrire e colpire nel momento giusto.