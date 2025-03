Orsi sicuro: Le sue parole sulla partita di ieri del Meazza

Orsi, l’ex biancoceleste alla luce della vittoria di ieri della Lazio analizza la prestazione rilasciando queste parole

Ai microfoni di Radio Radio alla luce della vittoria della Lazio contro il Milan, fondamentale per la corsa Champions, ha parlato l’ex biancoceleste Fernando Orsi il quale rilascia queste considerazioni a riguardo

PAROLE – Quando vai a San Siro e giochi in certi stadi, devi avere qualcosa in più. Devi schiacciare le partite, chiuderle. Ieri la Lazio ha giocato una gara in cui, se ci fosse stata un’altra squadra, sarebbe finita 0-5. Invece, c’era la Lazio: una squadra giovane, con un po’ di paura. Guardando la partita, ho pensato: ‘Adesso la pareggiano, non è possibile’. Perché quando puoi vincere 5-0 e stai ancora sull’1-0, rischi sempre di subire il gol, anche contro una squadra in dieci. Ed è esattamente quello che è successo

Poi, però, ci hanno pensato due giocatori che, secondo me, rappresentano in positivo e in negativo il momento di Milan e Lazio. Da una parte c’è Maignan, che ha commesso la solita papera: su quel rigore, come fai a uscire in quel modo su Isaksen invece di aspettarlo? Dall’altra c’è Pedro, che si è preso la responsabilità di calciare un rigore che molti avrebbero sbagliato. Solo lui, con l’esperienza che ha, con le partite e gli stadi che ha vissuto, ha avuto la freddezza di segnare con una facilità incredibile

Detto questo, la Lazio non ha solo meritato, ha strameritato contro un Milan annichilito dal gioco di Baroni. Ma non può pensare di arrivare quarta se gioca così e vince solo 2-1 al 94’. Nonostante la grande prestazione, dico che questa squadra deve essere più cinica: non puoi mangiarti cinque o sei gol in questo modo. A San Siro, con un’autorità così, hai dimostrato di essere forte. Ma davanti manca qualcosa, e non sempre al 94’ trovi Maignan che ti regala un rigore così