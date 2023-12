Orsi: «La Lazio si è incartata, Bayern? Capitata una delle peggiori» Le parole dell’ex portiere

Intervenuto a Tutti Convocati, Nando Orsi, ha parlato cosi del momento della Lazio:

LAZIO- «Tra il secondo posto dell’anno scorso e l’undicesimo di quest’anno c’è una via di mezzo. Quest’anno la Lazio secondo me è in troppi saliscendi, si è un po’ incartata. Ha fatto 18 gol e ne ha subiti 20»

SORTEGGIO- «Indubbiamente è capitata una delle squadre peggiori alla Lazio. Però diciamo che a febbraio ancora mancano tre mesi: bisogna vedere come ci arrivi, son due partite proibitive ma vanno giocate»