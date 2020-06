Orsi: «Non pensavo Inzaghi potesse essere un così abile mister» E su Nesta…

Orsi, l’ex portiere della Lazio ha detto la sua in merito a quanto fatto da mister Inzaghi in questi anni in biancoceleste

L’ex portiere della Lazio Fernando Orsi ha rilasciato un’intervista a L’Inchiesta. Ecco il suo pensiero su mister Inzaghi e Nesta.

«Ammetto che dopo aver visto Simone Inzaghi diventare così bravo, può succedere di tutto. Non credevo potesse diventare talmente abile come mister. Stesso discorso che faccio per Nesta. Un ragazzo umile e intelligente che sta incentrando il proprio percorso sulla formazione. È stato in America e sappiamo tutti quanto gli States possano aprirti la mente. Il fatto che abbia scelto Frosinone dimostra la sua voglia di crescere insieme alla squadra che allena. Una piazza importante con una società solida. Mi auguro che i Ciociari possano tornare in A per restarci in maniera fissa. Come tutti i romani, anche Sandro sentiva tantissimo il derby con la Roma. La pressione della città, il senso di appartenenza interiore perché cresciuto calcisticamente nella Lazio. Lui si calava completamente nella parte. Per questo era un po’ scaramantico. Ma è raro trovare un giocatore che non lo sia».