Orsi non ha dubbi: «La Lazio merita di essere al primo posto! Inizio pazzesco, sarà in grado di lottare per la Champions»

Fernando Orsi, ex portiere della Lazio, ha analizzato il momento brillante dei biancocelesti. Considerazioni sugli obiettivi della squadra

La Lazio continua a sorprendere in Serie A e il pareggio ottenuto contro il Napoli ha rafforzato ulteriormente le convinzioni di chi vede la squadra biancoceleste pronta a giocarsi obiettivi importanti. Il rendimento della formazione di Gennaro Gattuso ha, infatti, cambiato le prospettive rispetto alle aspettative iniziali, tanto da spingere diversi osservatori ad alzare l’asticella.

Tra questi c’è Fernando Orsi, ex portiere, che ha analizzato il momento della Lazio durante il suo intervento in collegamento a Radio Radio, soffermandosi anche sulla gara del Maradona e sulle ambizioni per il resto della stagione! Vi riportiamo di seguito le sue dichiarazioni:

«Non credo che sia stata la Lazio a conquistare un punto, ma il Napoli. Nel primo tempo la squadra di Gattuso avrebbe potuto trovarsi avanti anche 3-0, mentre nella ripresa gli uomini di Allegri hanno reagito. Ancora una volta, però, la Lazio ha dimostrato di essere tra le squadre più forti del campionato e di meritare pienamente la posizione che occupa. Adesso bisogna iniziare a ragionare sui nuovi obiettivi che questo rendimento ha aperto. Se dovesse arrivare un crollo dopo una partenza simile, sarei molto severo nel giudicarla. Per questo faccio fatica a pensare che la Lazio non possa giocarsi le proprie possibilità per la Champions League».

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