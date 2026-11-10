Il piano di mercato della Lazio: le mosse del Ds Fabiani in vista della sessione invernale

La strategia della Lazio: equilibrio economico e cessioni per rinforzare la rosa di mister Gennaro Gattuso

Con la squadra al vertice della classifica, la Lazio programma con anticipo la sessione invernale di calciomercato. Sotto la guida tecnica di Gennaro Gattuso e grazie al lavoro strategico del Direttore sportivo Angelo Fabiani, la società biancoceleste affronterà la finestra di gennaio seguendo una linea ben definita: effettuare acquisti mirati autofinanziati da alcune uscite eccellenti.

L’obiettivo primario della dirigenza capitolina rimane quello di salvaguardare il bilancio aziendale, garantendo un perfetto equilibrio economico e proseguendo nel contempo nell’opera di ringiovanimento dell’età media dell’organico!

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Attacco e vice-Andrea Pinamonti: le priorità di Fabiani per il reparto avanzato della Lazio

Il settore offensivo rappresenta il fulcro delle manovre tracciate dal Ds Angelo Fabiani. La priorità principale riguarda l’ingaggio di un esterno d’attacco in grado di dare fiato al capitano Mattia Zaccagni sulla corsia sinistra e di tutelare il club di fronte alle possibili partenze di profili sacrificabili.

Parallelamente, la dirigenza è alla ricerca di un vice-centravanti di ruolo: dopo l’innesto estivo di Andrea Pinamonti, serve un’alternativa d’area di rigore affidabile e di prospettiva per far rifiatare il bomber titolare nel corso della seconda parte di stagione.

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Centrocampo e corsia mancina: come la Lazio gestirà i rinforzi e l’incognita Nuno Tavares

Negli altri reparti, il 4-3-3 di Gennaro Gattuso attende ritocchi specifici. A centrocampo, nonostante l’ottimo impatto di Davide Frattesi, la società valuta l’inserimento di un’ulteriore mezzala d’inserimento per alzare la qualità delle rotazioni.

Il futuro a breve termine di Nuno Tavares alla Lazio resta un rebus, ma il vero “bilico” non riguarda il calciomercato, bensì la tenuta del suo fisico. Il portoghese è stato costretto all’ennesimo stop muscolare nell’ultimo match contro il Napoli, rinunciando alla convocazione in Nazionale per sottoporsi agli esami strumentali a Formello.

Nelle gerarchie di Gennaro Gattuso la sua centralità tecnica non è in discussione, ma i continui problemi rischiano di frenarne l’impatto sul campo. Con un ingaggio pesante da top player della rosa, la priorità assoluta della società non è una cessione a gennaio, ma riuscire finalmente a garantire al giocatore quella continuità atletica che finora è mancata.

