Cataldi lancia un caloroso messaggio a Bove: «Attendo il film! Ti mando un abbraccio, ti voglio bene sempre: ricordatelo!»

Danilo Cataldi ha dedicato un messaggio caloroso all’amico Edoardo Bove! Un legame che va oltre: le dolci parole

Il mondo del calcio sa spesso regalare storie di profonda amicizia e di legami sinceri che vanno ben oltre il rettangolo verde e la rivalità agonistica. Nelle ultime ore, le frequenze di Sky Sport hanno fatto da cassa armonica a un siparietto tanto affettuoso quanto virale tra due noti protagonisti del massimo campionato italiano.

In occasione della presentazione ufficiale del docufilm intitolato “In un Battito”, l’attenzione dei tifosi e degli appassionati è stata catturata da una sorpresa inattesa arrivata direttamente dai canali dell’emittente televisiva, dove Danilo Cataldi ha voluto omaggiare il collega Edoardo Bove con parole cariche di ironia e affetto fraterno!

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Il video messaggio di Danilo Cataldi e la simpatica frecciata a Edoardo Bove

La scena si è aperta con il contributo video inviato da Danilo Cataldi per salutare e celebrare l’amico. Come riportato dalle interviste rilasciate ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista della Lazio non ha perso l’occasione per sdrammatizzare con la consueta ironia romana, stuzzicando pubblicamente il collega:

«Oeh, capoccione! Mi hanno chiesto di mandarti un video perché mi hanno detto: “sappiamo che non risponde mai al telefono, allora se vuoi salutarlo mandagli un video”. Ti mando un abbraccio, sto aspettando che esce questo film, avevi detto che me lo mandavi in anteprima, ma sto ancora aspettando». Una battuta esilarante che ha strappato sorrisi e confermato la complicità che lega i due atleti.

L’attesa per il film e la promessa al cinema di Danilo Cataldi per Edoardo Bove

Il siparietto televisivo si è poi concluso con una promessa concreta di supporto e con una dichiarazione d’affetto autentica che testimonia la solidità del loro rapporto. Nel prosieguo del filmato, il tesserato della Lazio ha ribadito tutto il suo entusiasmo per l’opera cinematografica:

«Sto aspettando che esce il film, porto tutti al cinema a vederlo. Per il resto tanto ci sentiamo con calma, ti mando un abbraccione. Ti voglio bene sempre, ricordatelo». Una dimostrazione di stima e vicinanza!