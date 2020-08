Ora è davvero ufficiale: Lazio in Champions League

Complice la sconfitta della Roma a Siviglia i biancocelesti sono ufficialmente in Champions League.

Avrebbe avuto del clamoroso, ma una contemporanea vittoria delle coppe europee da parte di Roma e Napoli avrebbe potuto precludere alla Lazio la partecipazione alla prossima UEFA Champions League. Con 6 italiane nelle coppe (al massimo l’Italia ne può portare 5) a fare le spese di un eventuale doppio successo sarebbe stata la Lazio quarta classificata di A. Eventualità scongiurata dal Siviglia, che vince 2-0 in Germania e conquista il pass per i quarti di finale. E manda la Lazio in Champions.