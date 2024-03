Okafor a Dazn: «Nel secondo tempo abbiamo sbloccato una gara complessa. Il mio gol? Felice di aver aiutato la squadra»

Okafor, l’ex Salisburgo al termine della partita vinta con la Lazio decisa da un suo gol rilascia queste dichiarazioni

Al termine della partita vinta dal Milan con la Lazio, ai microfoni di Dazn ha parlato il match winner della gara ossia Okafor, che esterna a caldo queste sue considerazioni

GOL – «Significa tanto per me, per aiutare la squadra. Oggi ero pronto, è stata una partita difficile ma sono davvero contento dei tre punti».

INIZIA UN NUOVO CAMPIONATO PER LUI – «Mi alleno duramente ogni giorno, voglio aiutare la squadra ogni allenamento e ogni partita. Sono contento dei tre punti».

ANALISI DEL MATCH – «È stata una partita difficile, nel primo tempo abbiamo avuto qualche difficolta ma è il calcio. Nella ripresa ci siamo sbloccati ed è arrivata questa vittoria».

TESTA ALL’EUROPA LEAGUE – «Dobbiamo goderci i tre punti e prepararci alla partita di giovedì, saremo pronti».