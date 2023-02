Oikonomou: «La Sampdoria non molla. Vogliamo salvarci»

Oikonomou, il giocatore ligure prima della partita contro la Lazio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn

DICHIARAZIONI – «Stiamo lavorando bene. Ovviamente è uno stop lungo, sto lavorando bene in un gruppo che si allena duramente. La squadra non ha mollato nonostante i problemi che sanno tutti e la classifica. Ho visto un gruppo che sta facendo tutto il possibile per salvare la Sampdoria»