Odgaard avvisa la Lazio: «La vittoria contro la Roma ci ha lasciato sensazioni positive e per il futuro vogliamo...»

Odgaard, il giocatore del Bologna avversaria della Lazio rilascia alcune dichiarazioni in prossimità della sfida con i biancocelesti

Al portale zerocinquantuno.it ha parlato anche in prossimità della sfida di domenica sera contro la Lazio, Odgaard il quale rilascia alcune dichiarazioni caricando anche il suo Bologna anche alla luce della vittoria con la Roma

PAROLE – La vittoria di Roma, che ci ha lasciato davvero delle ottime sensazioni anche per il modo in cui ce lo siamo preso. Cresciamo di partita in partita, un po’ alla volta ma in maniera costante. Ragioniamo gara per gara: l’obiettivo è preparare al meglio ogni match e andare in campo per vincere