Oddo: «A Roma il derby cancella quanto di buono fatto in precedenza. Mercato? Dico questo»

Massimo Oddo, ex calciatore della Lazio, ha parlato così del periodo della squadra di Baroni e del derby perso contro la Roma

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Massimo Oddo ha parlato così della Lazio e del derby perso contro la Roma:

PAROLE – «La Lazio è la stessa squadra che due settimana fa esaltavano tutti. Sta facendo benissimo, purtroppo a Roma c’è il derby e quando lo si perde si va a bruciare un po’ quanto fatto prima. Ci sta perderlo e non essere brillanti in quella dopo. Non serve fare drammi, ha dimostrato di essere una squadra ordinata, con buone idee e che gioca bene a calcio. Serve ritrovare serenità. Ci sono stati anche molti infortuni che hanno evidenziato la panchina corta, un problema che si porta dietro da tanto e che è un po’ la cosa che la differenzia da altri grandi squadre. Mercato? Fa sempre bene allungare una rosa con giocatori all’altezza dei titolari. Poi i giocatori si scoprono, come Gila. Un allenatore quando accetta una società accetta anche la politica della stessa, e la Lazio non spende e spande come altre. Nuno Tavares? Non lo conoscevo bene, è un giocatore di gamba che sa dare un grande contributo in fase offensiva. Un ottimo acquisto».