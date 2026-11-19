Il “Profeta” Hernanes è intervenuto in merito all’attualità in casa Lazio! Il tutto esprimendo le considerazioni in un’intervista per la “Rosea”

Il momento della Lazio continua ad attirare l’attenzione di ex protagonisti della storia biancoceleste. Tra questi c’è Hernanes, il “Profeta”, che ha analizzato l’attualità della squadra allenata da Gennaro Gattuso in una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport.

L’ex ha affrontato diversi temi legati al sorprendente percorso della formazione capitolina, soffermandosi in particolare sulle ambizioni della Lazio e sulla possibilità di competere ai vertici della classifica. Un intervento nel quale passato e presente biancoceleste si incontrano. Le dichiarazioni:

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LAZIO – «La Lazio di Gattuso è come un Grignolino, un rosso che produco sulle colline di Asti e di Monferrato, in Piemonte. Un vino romantico. Quando lo bevi, ti viene da sorridere. E mi capita di farlo ogni volta che guardo questa Lazio, prima in classifica con pieno merito».

SCUDETTO – «Gliene faccio un’altra io: perché non può vincerlo? Mi è venuto in mente il Leicester: non ci credeva nessuno, e invece ha vinto il titolo diventando la Cenerentola della Premier League. Io dico che la Lazio ha il 15% di portare a casa il campionato. Anche se la più forte resta sempre l’Inter».

GATTUSO – «Questa Lazio gli somiglia: è come se in campo ci fossero undici Rino. È riuscito a trasmettere la sua mentalità alla squadra. La voglia di azzannare ogni caviglia, lottare su ogni pallone, dare tutto senza risparmiarsi mai. Vedo la sua fame, la sua voglia».

LEADER LAZIO – «Zaccagni. Studiavo i suoi dati, giorni fa: nessuno crea più occasioni di lui. È nel vivo del gioco. Poi mi vengono in mente Mandas, Belahyane, Provstgaard, Floriani Mussolini e Frattesi. Ecco, forse lui rispecchia il calcio di Gattuso più di tutti gli altri».

TAYLOR – «Bisogna pur dare un titolo, no? Scherzi a parte: ha dimostrato intelligenza tattica e senso del gol. Lì in mezzo ora come ora è uno dei leader tecnici. E poi ha un piedino niente male».

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RAPPORTO TIFOSI-SOCIETA’ – «Non credo. Un po’ per scaramanzia, un po’ perché per adesso non vanno ancora d’accordo col presidente. Io spero che si risolva tutto, la Lazio merita uno stadio pieno. Soprattutto in un momento come questo».

CAMPIONE – «Nuno Tavares. Il suo infortunio è stato un duro colpo. Lui può giocare ovunque in Europa, ha qualità fisiche indispensabili per il calcio di oggi. E per lo stile di gioco che ha è insostituibile».

PERDONO LOTITO – «L’ho fatto subito. All’epoca la presi malissimo, poi ci siamo chiariti. L’Inter offrì molti soldi, io avevo l’ambizione di vincere lo scudetto».