Oddi: «Se non venissero acquistati giocatori adatti per il suo calcio, Tudor potrebbe pensare di lasciare». Le parole dell’ex giocatore

L’ex difensore della Lazio, Giancarlo Oddi, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per esprimersi soprattutto in tema calciomercato.

PAROLE– «Se l’allenatore chiede dei giocatori, almeno di richieste eccessive, io penso debba essere accontento altrimenti ci ritroviamo sempre nella stessa situazione. Penso che Tudor abbia già messo in evidenza alle società le sue richieste. Serve comunque fare un lavoro profondo, prima di acquistare va fatta una scrematura. Nel caso in cui l’allenatore non venisse accontentato, non venissero acquistati quei giocatori adatti per il suo calcio, Tudor potrebbe pensare di lasciare. La società dovrà muoversi da subito, con grande anticipo ».