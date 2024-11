Oddi non ha dubbi: «Dire che la Lazio è da scudetto non è assurdo e vi spiego perchè»

Oddi, l’ex calciatore rilascia alcune considerazioni sulla Lazio sbilanciandosi riguardo la lotta scudetto e inserendo i biancocelesti

Ai microfoni di Radiosei ha parlato l’ex calciatore della Lazio Oddi, il quale alla luce della stagione partita benissimo dei biancocelesti, si sbilancia riguardo la lotta scudetto

PAROLE – Ieri la Lazio l’ho vista meno bene delle altre volte, ma la cosa importante era raggiungere il risultato. La gara con il Cagliari è iniziata bene con l’errore di Scufett ed il gol di Dia, poi c’è stata una flessione che ha comunque portato ad una vittoria meritata. Si è discusso molto del calcio di rigore concesso alla Lazio, ma la decisione è giusta. Zortea colpisce Pellegrini che è stato bravo ad anticiparlo. Non c’è stato nessun particolare regalo alla squadra di Baroni. Pellegrini ora gioca in un sistema che esalta le sue doti offensive. Sta dimostrando di poterci stare nella Lazio, certo il titolare in quella zona è una furia. Ancora un gol da parte di subentrati? Baroni ci prende sia con i cambi che con le scelte iniziali. Sta facendo un grandissimo lavoro, i giocatori lo seguono, tutti sono coinvolti e tutti rendono. Il tecnico sta tirando fuori il meglio da tutti i calciatori. Non è esagerato parlare di Scudetto. Quando si parla dell’Atalanta non c’è vergogna parlare in questi termini, non vedo perché non possa essere coinvolta anche la Lazio