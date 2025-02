Oddi: «Il Milan ha individualità importanti ma non vedo un gruppo solido. Se la Lazio gioca come sa...»

Le parole di Giancarlo Oddi sulla sfida del weekend tra Milan e Lazio a San Siro. Ecco cosa ha detto

Giancarlo Oddi ai microfoni di Radiosei, ha parlato dell’imminente sfida di San Siro tra Milan e Lazio.

PAROLE- «Il Milan ha individualità importanti ma non vedo un gruppo solido, hanno delle difficoltà. Se la Lazio gioca come sa, come vuole l’allenatore, potrebbe fare risultato ovunque »

SCELTE DI BARONI- «In una difesa i due centrali devono compensarsi con le loro capacità. Romagnoli con Gila o Patric o Gigot va bene, se invece metti due giocatori simili nel gioco è difficile che riescano a formare una bella coppia. Gila ottimo quando fa solo il difensore ma per mantenerlo ci vuole uno come Romagnoli. Scelte davanti? Noslin non lo capisco come giocatore ma a Verona aveva fatto bene. Sta passando un brutto momento, io mi fido molto dell’allenatore, lui deve riuscire a mettere dentro questi calciatori anche se non sono andati bene. Pedro lo vedo più che subentra, nel finale può fare la differenza »