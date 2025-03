Oddi attacca: «La Lazio sta prendendo troppi gol»

Giancarlo Oddi ha commentato il momento negativo della Lazio, soffermandosi in particolar modo sui troppi gol subiti dalla squadra

Giancarlo Oddi ha analizzato il momento della Lazio ai microfoni di Radiosei.

IL COMMENTO – «Nel primo tempo di ieri al Dall’Ara la gara è stata abbastanza equilibrata, poi nella ripresa la Lazio non può tornare in campo in quel modo. Dopo l’uno-due del Bologna, la partita è finita. La squadra di Baroni sta prendendo troppi gol, così non vai da nessuna parte. È un peccato, con questo problema la situazione è difficile. Come è accaduto con l’Inter, bisogna resettare e ripartire».