Oddi: «Contro la Juve mi auguro la che Lazio giochi come sa fare. Ecco cosa mi aspetto»

Le parole dell’ex giocatore, Oddi, sulla sfida tra Lazio e Juve

Giancarlo Oddi, ex difensore biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare di Juventus – Lazio. Ecco le sue parole.

PAROLE– «La Juve sarà sempre la squadra da battere, non contano le assenze. Mi auguro la Lazio giochi come sa fare, mi aspetto un risultato positivo, ma in casa loro c’è sempre pericolo. Anche quando ha perso, la Lazio è sempre stata all’altezza della prestazione e questo è importante. Non devi far vedere di avere paura. La Juve gioca per non prendere gol, la Lazio gioca per farlo. Assenza di Bremer? La Juve perderebbe di più se perdesse Gatti, questa è la mia opinione. Gatti è un difensore forte »