Hanno Detto
Oddi: «Dal mercato mi aspettavo di più! Spero verrà fuori Maldini, è bravo tecnicamente. Su Lotito…»
Giancarlo Oddi, ex giocatore della Lazio, si è soffermato sul rapporto Lotito-tifosi e su molto altro! Le sue dichiarazioni
Un ex del mondo biancoceleste è intervenuto ai microfoni di Radiosei! Parliamo di Giancarlo Oddi, il quale ha detto la sua sul rapporto che detiene il presidente della Lazio Claudio Lotito con i tifosi e non solo. Di seguito le considerazioni emerse:
LAZIO – «In estate non era possibile fare mercato, a gennaio anziché acquistare abbiamo venduto: degli interrogativi restano. Ero preoccupato, poi la squadra ha fatto anche bene a volte. Vedevo la Lazio da metà classifica, da metà in giù, poi siamo leggermente saliti. Adesso aspettiamo di vedere se i new entry riescono a tirare fuori il meglio per risollevare questa Lazio. Dal mercato mi aspettavo sicuramente qualcosa in più».
MALDINI – «Spero verrà fuori Maldini, tecnicamente è bravo, ha persino un gran bel fisico. Mi aspetto molto dal ragazzo. Ora c’è da capire che ruolo detiene, è presto per valutarlo come centravanti».
LOTITO – «Cosa direi a Lotito? Una volta il presidente della Lazio giocava a carte con noi, faceva il giro di campo e i tifosi lo applaudivano: ora sentire i cori contro lui dispiace, un presidente dovrebbe essere amato e non odiato dal popolo, ma lui ha portato a questo. Il tifoso della Lazio c’è sempre stato, anche nei momenti più complicati e vedere un Olimpico così vuoto dispiace, fa male. Non ci vuole tanto per essere stimati dai tifosi, è necessario andargli incontro. Questo clima fa male alla squadra. Abbiamo toccato il fondo, ora cerchiamo di venirne fuori».
