Oddi: «Sono fiducioso! La Lazio potrà disputare un buon torneo. Le prime gare hanno avuto un peso importante»

Giancarlo Oddi, ex Lazio, ha commentato le dinamiche del mercato estivo biancoceleste! Le sue considerazioni

La finestra estiva di calciomercato si è chiusa, ma in casa Lazio resta ancora vivo il dibattito sulle operazioni portate avanti dalla società. A fare il punto sulla situazione è stato Giancarlo Oddi, intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare il lavoro svolto dal club biancoceleste nelle ultime settimane!

L’ex Lazio ha analizzato diversi aspetti legati alla costruzione della rosa, soffermandosi sulle scelte effettuate dalla dirigenza, sui nuovi innesti arrivati a disposizione di Gennaro Gattuso e sulle prospettive della squadra in vista della stagione appena iniziata. Le sue parole hanno offerto una valutazione complessiva sul mercato e sulle strategie adottate dalla società capitolina.

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«Il mercato sembrava aver preso una piega negativa soprattutto nella sua fase iniziale, ma poi qualcosa è stato sistemato e alcune situazioni sono state migliorate. Sono comunque fiducioso e penso che la Lazio possa disputare un buon campionato. Mi farebbe piacere vederla chiudere al settimo o all’ottavo posto, considerando che davanti ci sono squadre sulla carta più attrezzate. Le prime due partite hanno avuto un peso importante e spero possano dare alla squadra maggiore fiducia, entusiasmo e la voglia di continuare a crescere».