Nuovo stadio Flaminio, Onorato annuncia: «Istruttoria completata! C’è grande apertura della Lazio»

Nuovo stadio Flaminio, l’assessore Alessandro Onorato ha annunciato importanti novità sul progetto della Lazio

Il futuro dello stadio Flaminio si avvicina a un momento decisivo. In vista degli Stati Generali degli Eventi, l’Assessore al Turismo e ai Grandi Eventi Alessandro Onorato ha fatto il punto sul progetto legato alla nuova casa biancoceleste, lasciando intendere che i prossimi passaggi amministrativi potrebbero sbloccare definitivamente la situazione.

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Gli ultimi aggiornamenti sullo Stadio Flaminio

Intercettato dai media presenti all’evento, Onorato ha voluto rassicurare l’ambiente capitolino sullo stato di avanzamento delle pratiche. Le sue parole confermano come il dossier relativo al futuro del club biancoceleste stia procedendo con ritmi serrati, dopo aver superato uno dei passaggi istituzionali più complessi degli ultimi mesi.

La spinta del Comune per lo Stadio Flaminio

Nell’analizzare l’operato delle istituzioni, l’assessore ha ribadito la massima disponibilità dell’amministrazione: «In merito all’impianto abbiamo completato l’iter dell’istruttoria con estrema celerità. Ora mancano soltanto i passaggi formali di rito, ma la macchina comunale è al lavoro senza sosta per accelerare i tempi. Ho riscontrato una grande apertura da parte del club biancoceleste e sono convinto che già nel giro di poco tempo ci saranno sviluppi concreti».

La risposta della Lazio sullo Stadio Flaminio

Le parole dell’Assessore certificano una piena intesa tra il Campidoglio e la dirigenza capitolina. Il dialogo continuo sta dando i suoi frutti e la sintonia istituzionale potrebbe presto tradursi in annunci ufficiali. La tifoseria attende con trepidazione la svolta finale per poter riabbracciare lo Stadio Flaminio.