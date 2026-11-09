Gasperini: «Nessuno si sarebbe aspettato un derby scudetto. Stadio? Noi ce l’abbiamo sempre pieno, loro hanno altri problemi»

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, commenta la straordinaria corsa delle due squadre capitoline verso lo scudetto. Le dichiarazioni sul derby a distanza

La corsa scudetto della Serie A 2026/2027 continua a regalare spunti interessanti, soprattutto nella Capitale. La Lazio di Gennaro Gattuso e la Roma di Gian Piero Gasperini stanno vivendo un avvio di stagione particolarmente positivo, tanto da alimentare le discussioni su un possibile derby per il titolo. Uno scenario che ha sorpreso anche lo stesso allenatore giallorosso, intervenuto a margine di un evento benefico per commentare il rendimento delle due formazioni romane.

Le parole del tecnico giallorosso sul derby scudetto

Presente al Charity Event 2006 di Stelle nello Sport, Gian Piero Gasperini ha risposto alle domande dei cronisti presenti, soffermandosi anche sulla possibilità che Lazio e Roma possano contendersi lo scudetto fino alle ultime giornate del campionato.

L’allenatore giallorosso non ha nascosto la propria sorpresa per quanto stanno facendo le due squadre, sottolineando soprattutto il significato che un simile scenario potrebbe avere per una città profondamente legata al calcio.

«Se mi aspettavo un derby scudetto? Sicuramente è una sorpresa un po’ per tutti, ma anche un valore e riconoscimento per la città, che è una città straordinaria con un grande entusiasmo per il calcio. La Roma ha sempre lo stadio pieno, la Lazio magari ha altri problemi, ma in questa città si vive il calcio con un entusiasmo incredibile».

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Gasperini e il riferimento ai problemi dei biancocelesti

Tra i passaggi più significativi delle dichiarazioni di Gasperini emerge inevitabilmente il riferimento alla situazione della Lazio. Il tecnico della Roma, parlando dell’entusiasmo che accompagna le due formazioni, ha infatti evidenziato la costante presenza dei tifosi giallorossi allo stadio, accennando contemporaneamente alle difficoltà che caratterizzano l’ambiente biancoceleste.

Un’affermazione che può essere interpretata come una frecciata nei confronti dei rivali cittadini. Il suo intervento ha comunque messo in evidenza le differenze tra le due tifoserie e il clima che circonda le rispettive società.

La Capitale sogna una sfida scudetto senza precedenti

Al di là delle dichiarazioni dell’allenatore giallorosso, resta soprattutto il dato sportivo. Lazio e Roma hanno raggiunto la seconda sosta per le Nazionali senza conoscere la sconfitta nelle prime undici giornate di campionato, un risultato particolarmente significativo.

E’ la prima volta nella storia della Serie A che due formazioni della stessa città rimangono imbattute dopo le prime undici partite di una singola stagione. Per la squadra di Gattuso, protagonista di un percorso sorprendente, si tratta di un ulteriore riconoscimento del lavoro svolto fino a questo momento.

La strada verso lo scudetto rimane naturalmente lunghissima, ma le parole di Gasperini confermano quanto il rendimento delle due romane stia attirando l’attenzione. La Capitale può continuare a sognare un derby scudetto, uno scenario che renderebbe ancora più affascinante la stagione 2026/2027.