Noslin: «Sono felice per il gol, peccato per il risultato dopo una prestazione così!»

Tijani Noslin, attaccante biancoceleste, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel dopo il pareggio con il Milan

Tijani Noslin è tra i marcatori della serata all’Olimpico che ha visto pareggiare la Lazio 2-2 contro il Milan. Nel post gara, l’attaccante olandese ha commentato il risultato ai microfoni di Lazio Style Channel:

GOL E RAMMARICO RISULTATO – «Provo una grandissima felicità per la rete realizzata, anche se resta un pizzico di amaro in bocca per l’esito finale nonostante la prestazione positiva. È un gol che mi ricorda molto quello segnato contro il Bodø/Glimt, quando mi sono fatto trovare pronto nel posto giusto al momento giusto. Rispetto a prima siamo esattamente lo stesso gruppo; dal canto mio spero di trovare sempre più continuità in campo e di dare un contributo maggiore anche in fase realizzativa. Sento la stima del mister fin dal primo giorno: sta facendo un lavoro straordinario con tutto il gruppo e mi dà molta carica».

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ATTEGGIAMENTO – «Cerco di dare sempre il cento per cento e di spingere al massimo la giocata, esattamente come ci richiede l’allenatore. Il mio obiettivo è contagiare i compagni con questo spirito propositivo e coraggioso, un atteggiamento che peraltro l’intera squadra sta dimostrando di aver assimilato molto bene in campo».

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