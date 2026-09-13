Connect with us

News

Lazio Milan, pareggio pirotecnico all’Olimpico! I voti dei quotidiani sportivi

Published

3 ore ago

on

By

Image Photo980636 e1789284263922

Lazio Milan, pareggio pirotecnico allo stadio “Olimpico” in questa quarta giornata. I voti dei quotidiani sportivi

Pareggio pirotecnico all’Olimpico di Roma in occasione di Lazio-Milan! Vantaggio biancoceleste con Cancellieri e Noslin dopo un primo tempo fenomenale, nella seconda frazione di gioco però Amorim si gioca la carta Moreira che lo ripaga con una doppietta, fissando il risultato sul definitivo 2-2. Una prestazione, quella della formazione di Gattuso, che i quotidiani sportivi votano così:

GAZZETTA DELLO SPORT: Mandas 6; Floriani 5 (39’ st Lazzari sv), Sutalo 5.5 (39’ st Leite ng), Provstgaard 6, Tavares 7; Frattesi 6, Belahyane 6, Taylor 6.5 (29’ st Gudmundsson 6); Cancellieri 7 (14’ st Isaksen 5), Noslin 6.5 (14’ st Pinamonti 5), Zaccagni 6.5. All. Gattuso 6.5

CORRIERE DELLO SPORT: Mandas 6.5; Floriani 5.5 (39’ st Lazzari sv), Sutalo 6 (39’ st Leite ng), Provstgaard 6.5, Tavares 6,5; Frattesi 6, Belahyane 6, Taylor 6.5 (29’ st Gudmundsson 6); Cancellieri 7 (14’ st Isaksen 5), Noslin 7 (14’ st Pinamonti 5), Zaccagni 6.5. All. Gattuso 6.5

TUTTOSPORT: Mandas 6.5; Floriani 5.5 (39’ st Lazzari 6), Sutalo 5.5 (39’ st Leite ng), Provstgaard 6.5, Tavares 7; Frattesi 6, Belahyane 6, Taylor 6.5 (29’ st Gudmundsson 6); Cancellieri 6.5 (14’ st Isaksen 6), Noslin 6.5 (14’ st Pinamonti 5), Zaccagni 6.5. All. Gattuso 6.5

Ultimissime Lazio LIVE: le conferenze di Gattuso e Zaccagni

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Related Topics:

Copyright 2026 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×