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Lazio Milan, pareggio pirotecnico all’Olimpico! I voti dei quotidiani sportivi
Lazio Milan, pareggio pirotecnico allo stadio “Olimpico” in questa quarta giornata. I voti dei quotidiani sportivi
Pareggio pirotecnico all’Olimpico di Roma in occasione di Lazio-Milan! Vantaggio biancoceleste con Cancellieri e Noslin dopo un primo tempo fenomenale, nella seconda frazione di gioco però Amorim si gioca la carta Moreira che lo ripaga con una doppietta, fissando il risultato sul definitivo 2-2. Una prestazione, quella della formazione di Gattuso, che i quotidiani sportivi votano così:
GAZZETTA DELLO SPORT: Mandas 6; Floriani 5 (39’ st Lazzari sv), Sutalo 5.5 (39’ st Leite ng), Provstgaard 6, Tavares 7; Frattesi 6, Belahyane 6, Taylor 6.5 (29’ st Gudmundsson 6); Cancellieri 7 (14’ st Isaksen 5), Noslin 6.5 (14’ st Pinamonti 5), Zaccagni 6.5. All. Gattuso 6.5
CORRIERE DELLO SPORT: Mandas 6.5; Floriani 5.5 (39’ st Lazzari sv), Sutalo 6 (39’ st Leite ng), Provstgaard 6.5, Tavares 6,5; Frattesi 6, Belahyane 6, Taylor 6.5 (29’ st Gudmundsson 6); Cancellieri 7 (14’ st Isaksen 5), Noslin 7 (14’ st Pinamonti 5), Zaccagni 6.5. All. Gattuso 6.5
TUTTOSPORT: Mandas 6.5; Floriani 5.5 (39’ st Lazzari 6), Sutalo 5.5 (39’ st Leite ng), Provstgaard 6.5, Tavares 7; Frattesi 6, Belahyane 6, Taylor 6.5 (29’ st Gudmundsson 6); Cancellieri 6.5 (14’ st Isaksen 6), Noslin 6.5 (14’ st Pinamonti 5), Zaccagni 6.5. All. Gattuso 6.5
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