Noslin: «Un altro passo nella direzione giusta. Tre punti in casa e una serata speciale per mio fratello Taylor!» – Lazio News 24

Tijjani Noslin, attaccante della Lazio, ha commentato su Instagram l’importante vittoria ottenuta allo stadio “Olimpico” contro il Parma nell’ottava giornata di Serie A

Il momento magico della Lazio non accenna a fermarsi. La vittoria casalinga ottenuta contro il Parma ha regalato alla formazione guidata da mister Gennaro Gattuso il quarto successo consecutivo in campionato, consolidando l’ottimo momento di forma e l’entusiasmo travolgente che si respira attorno all’ambiente biancoceleste. Un clima di grande coesione che trova conferma anche al di fuori del terreno di gioco.

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La gioia social di Tijjani Noslin per la quarta vittoria consecutiva

Tra i primi a celebrare il successo ottenuto sul prato dell’Olimpico c’è stato l’attaccante Tijjani Noslin. Dopo l’ennesima prestazione convincente della squadra, il classe 1999 ha affidato alle proprie piattaforme social tutta la soddisfazione per la conquista dell’intera posta in palio. Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, l’attaccante ha voluto sottolineare l’importanza del percorso che la compagine capitolina sta portando avanti in questa fase della stagione.

Noslin esalta il cammino e festeggia Taylor

Oltre a celebrare i tre punti conquistati davanti ai propri tifosi, il messaggio dell’olandese si è arricchito di un pensiero speciale rivolto a un compagno di squadra. L’attaccante ha infatti commentato entusiasta la serata condivisa con il gruppo, scrivendo: «Un altro passo nella direzione giusta. Tre punti in casa e una serata speciale per mio fratello Kenneth Taylor!». Parole che testimoniano il forte legame umano instauratosi all’interno dello spogliatoio.