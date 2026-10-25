Pillon: «Vittoria meritata contro il Parma! La Lazio è la rivelazione del campionato» – Lazio News 24

Il tecnico Giuseppe Pillon ha esaltato la Lazio di Gattuso dopo l’importante vittoria ottenuta ieri allo stadio “Olimpico” contro il Parma. Le dichiarazioni

Il cammino della Lazio in questo avvio di campionato continua a riscuotere ampi consensi tra addetti ai lavori ed ex protagonisti del calcio italiano. La vittoria conquistata allo stadio Olimpico contro il Parma ha confermato la forza del gruppo allenato da mister Gennaro Gattuso, capace di soffrire nei primi 45 minuti per poi dominare la ripresa e mettere le mani su tre punti pesantissimi per la classifica.

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L’analisi di Pillon sulle prestazioni della Lazio

A commentare l’ottimo momento di forma della compagine capitolina è intervenuto l’esperto tecnico Giuseppe Pillon. Intervistato da Tuttomercatoweb.com, l’allenatore ha evidenziato il cambio di passo mostrato dai biancocelesti nell’ultima uscita casalinga, sottolineando la meritata affermazione sul campo: «La Lazio ha vinto meritatamente la partita. Il primo tempo biancoceleste è stato incerto, poi nella ripresa è entrata in campo con un altro piglio».

Giuseppe Pillon non ha dubbi: la Lazio è la vera sorpresa

Le prestazioni offerte dalla formazione biancoceleste stanno dimostrando continuità di risultati e un’identità tattica ben precisa. Interpellato sulla possibilità che la squadra possa rappresentare la vera mina vagante del torneo, Pillon ha speso parole di grande stima: «Se è la rivelazione del campionato? Direi proprio di sì. Sta facendo molto bene. Lo merita».

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La crescita del gruppo di Gattuso

Gli elogi rivolti da Giuseppe Pillon testimoniano il grande lavoro svolto finora dal tecnico calabrese sulla panchina laziale. La capacità di ribaltare l’inerzia delle partite e l’ottima gestione delle risorse fisiche e mentali stanno permettendo alla Lazio di stazionare nelle zone altissime della graduatoria, conquistando l’attenzione e il rispetto di tutto il panorama calcistico nazionale.