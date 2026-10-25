Mandas ribadisce l’importanza del gruppo: «Vittoria di squadra. Continuiamo» – FOTO – Lazio News 24

Christos Mandas, portiere della Lazio, ha celebrato sui social l’importante vittoria ottenuta allo stadio “Olimpico” contro il Parma nell’8a giornata di Serie A

Continua la marcia trionfale della Lazio in questo straordinario avvio di stagione. La formazione guidata da mister Gennaro Gattuso ha conquistato un’altra vittoria preziosa superando per 2-1 il Parma sul prato dello stadio Olimpico. Un successo fondamentale firmato dalla rete di Kenneth Taylor e dall’autogol di Diego Carlos, che proietta i biancocelesti in vetta alla classifica con numeri da record.

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La settima vittoria della Lazio porta anche la firma di Mandas

Il 2-1 finale certifica l’incredibile momento di forma della squadra biancoceleste, capace di collezionare la bellezza di sette successi nelle prime otto giornate di campionato. Oltre ai marcatori finiti sul tabellino, tra i grandi artefici di questo trionfo figura senza dubbio Christos Mandas. Il portiere greco si è reso protagonista di un’altra prestazione maiuscola tra i pali, opponendosi con interventi provvidenziali alle offensive emiliane e blindando il risultato nei momenti chiave del match.

Mandas festeggia sui social dopo il successo della Lazio

L’ottima prova offerta sul campo ha trovato seguito anche al di fuori del terreno di gioco. All’indomani della vittoria, Christos Mandas ha affidato ai propri canali social l’entusiasmo per il cammino travolgente che la squadra sta portando avanti. Pubblicando sul proprio profilo Instagram una serie di scatti che lo ritraggono in azione durante la serata dell’Olimpico, l’estremo difensore ellenico ha accompagnato le foto con un messaggio chiaro e determinato: «Vittoria di squadra. Continuiamo».