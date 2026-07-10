Noslin assente al primo giorno di test: l’influenza ferma l’attaccante della Lazio

Tijjani Noslin ha dovuto alzare bandiera bianca per il primo faccia a faccia con il nuovo allenatore della Lazio Gennaro Gattuso: ecco perché

La nuova stagione della Lazio è ufficialmente iniziata con i primi test fisici programmati nel centro sportivo di Formello. Il gruppo biancoceleste si è ritrovato per avviare il lavoro in vista del ritiro estivo e per conoscere da vicino il nuovo allenatore Gennaro Gattuso, chiamato a guidare la squadra nel prossimo campionato.

Nella giornata di ieri quasi tutti i calciatori della rosa hanno risposto presente, sottoponendosi alle consuete valutazioni atletiche e mediche che precedono l’inizio della preparazione. L’unico assente è stato Tijjani Noslin, ma la mancata presenza dell’attaccante olandese non ha provocato particolari preoccupazioni all’interno dell’ambiente laziale.

Noslin assente a Formello per influenza

L’assenza di Tijjani Noslin dal primo appuntamento stagionale sarebbe legata esclusivamente a un problema influenzale. L’attaccante classe ’99 non ha quindi potuto prendere parte al raduno e al primo faccia a faccia con Gennaro Gattuso, preferendo restare a riposo per recuperare completamente.

Non si tratterebbe, dunque, di un problema fisico legato a un infortunio muscolare o peggio. Una situazione che permette alla Lazio di guardare con tranquillità ai prossimi giorni, in attesa che il giocatore possa raggiungere i compagni e iniziare il proprio percorso di preparazione. Il suo rientro nel gruppo dovrebbe avvenire una volta superati i sintomi, senza la necessità di particolari programmi di recupero.

Ultimissime Lazio LIVE: il Porto su Tavares e le novità su Dominguez

Tijjani Noslin atteso nel ritiro della Lazio

La Lazio conta di ritrovare presto Tijjani Noslin, che dovrà cercare di mettersi in evidenza agli occhi di Gattuso durante il precampionato. Il ritiro rappresenterà infatti un momento decisivo per tutti i componenti della rosa, chiamati a conquistare spazio nelle gerarchie del nuovo allenatore.

Il classe ’99 potrà offrire diverse soluzioni nel reparto offensivo grazie alla propria duttilità. Saranno però gli allenamenti e le amichevoli estive a fornire le prime indicazioni sul ruolo che il tecnico intenderà assegnargli.

A Formello, dunque, non è scattato alcun allarme per Noslin. La sua assenza al primo giorno di lavoro è stata provocata dall’influenza e non da una problematica più seria.