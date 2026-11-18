Lazio Lecce, sarà Matteo Mercenaro a dirigere la sfida dell’Olimpico. Cinque i precedenti del direttore di gara con i biancocelesti: due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Ecco anche il dato sulle ammonizioni

Sarà Matteo Mercenaro l’arbitro di Lazio Lecce, prossimo impegno di campionato della formazione allenata da Gennaro Gattuso. Una designazione che riporta alla mente cinque precedenti tra il fischietto italiano e la squadra biancoceleste, con un bilancio complessivamente favorevole ai capitolini. La Lazio ha infatti conquistato due vittorie, due pareggi e una sola sconfitta nelle partite dirette da Mercenaro. Interessante anche il dato disciplinare: nelle cinque gare considerate sono stati estratti complessivamente 13 cartellini gialli nei confronti dei calciatori laziali. L’ultimo incrocio risale allo scorso settembre, nel pareggio contro il Milan.

Lazio Lecce, Mercenaro ha diretto cinque partite dei biancocelesti: il bilancio

Il primo dato da evidenziare riguarda i risultati ottenuti dalla Lazio sotto la direzione di Matteo Mercenaro. Nei cinque precedenti, i biancocelesti hanno raccolto otto punti, frutto di due successi e altrettanti pareggi, perdendo soltanto una volta.

La prima vittoria dell’elenco risale alla stagione 2022/23, quando la Lazio si impose per 2-0 sul campo del Monza nella 28ª giornata di Serie A. In quell’occasione furono due i calciatori biancocelesti ammoniti.

Un altro successo arrivò il 30 ottobre 2023, nella decima giornata del campionato successivo. All’Olimpico la Lazio superò la Fiorentina per 1-0, in una partita caratterizzata da tre cartellini gialli ai danni dei padroni di casa. Due precedenti favorevoli che contribuirono a costruire un bilancio positivo con il direttore di gara.

Lazio Lecce, l’unica sconfitta con Mercenaro è arrivata contro la Fiorentina

L’unico passo falso della Lazio nelle cinque partite arbitrate da Mercenaro risale al 22 settembre 2024. Nella quinta giornata del campionato 2024/25, i biancocelesti furono sconfitti per 2-1 dalla Fiorentina al termine di una gara nella quale il direttore di gara assegnò ben due calci di rigore.

Un episodio particolarmente significativo nella ricostruzione dei precedenti, considerando anche il risultato finale sfavorevole alla formazione capitolina. Quella partita è inoltre la più ricca di ammonizioni per la Lazio tra le cinque considerate: quattro cartellini gialli. Un numero superiore a quello registrato in tutti gli altri incroci con Mercenaro.

Lazio Lecce, due pareggi consecutivi: dal Parma al Milan

Dopo la sconfitta di Firenze, i successivi due incontri diretti da Mercenaro si sono conclusi entrambi in parità. Il 4 aprile 2026, nella 31ª giornata dello scorso campionato, la Lazio pareggiò 1-1 contro il Parma allo Stadio Olimpico. Anche in quella circostanza il direttore di gara ammonì due calciatori biancocelesti.

L’ultimo precedente è invece molto più recente e riguarda l’attuale stagione. Lo scorso 12 settembre 2026, in occasione della quarta giornata di Serie A, Mercenaro ha arbitrato il 2-2 tra Lazio e Milan.

Ancora una volta furono due le ammonizioni nei confronti dei giocatori laziali. Si tratta dunque della terza partita consecutiva senza vittorie per i biancocelesti con questo arbitro, dopo la sconfitta contro la Fiorentina e i pareggi con Parma e Milan.

Ultimissime Lazio LIVE: l’offerta della Juve per Taylor e l’arbitro per la sfida con il Lecce

Lazio Lecce, tutti i precedenti con Mercenaro e il dato sui cartellini

Ecco il riepilogo delle cinque partite della Lazio dirette da Matteo Mercenaro:

Partita Risultato Gialli Lazio Monza-Lazio (2022/23) 0-2 2 Lazio-Fiorentina (30/10/2023) 1-0 3 Fiorentina-Lazio (22/09/2024) 2-1 4 Lazio-Parma (04/04/2026) 1-1 2 Lazio-Milan (12/09/2026) 2-2 2

Il bilancio complessivo parla quindi di due vittorie, due pareggi e una sconfitta, con 13 ammonizioni totali e una media di 2,6 cartellini gialli a partita per la Lazio.

Sul piano realizzativo, invece, i biancocelesti hanno segnato 7 reti, subendone 5. Numeri che raccontano precedenti abbastanza equilibrati, pur con una leggera prevalenza di risultati positivi.

Contro il Lecce, la Lazio cercherà quindi di ritrovare una vittoria con Mercenaro che manca dal successo interno sulla Fiorentina dell’ottobre 2023. Per la squadra di Gattuso sarà soprattutto l’occasione di riprendere il proprio cammino in campionato dopo la sosta per le Nazionali, con l’obiettivo di difendere il primo posto in classifica.