Italia, l’ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo analizza il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina azzurra e commenta la mancata qualificazione alla fase finale della Nations League

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di CalcioNews24 per affrontare diversi temi legati al calcio italiano. Tra gli argomenti trattati anche la Nazionale e il ritorno in panchina di Roberto Mancini, protagonista di un nuovo corso iniziato tra aspettative e polemiche. Iezzo si è soffermato sulle prestazioni offerte dagli azzurri contro Francia e Belgio, analizzando le ragioni della mancata qualificazione alla fase finale della Nations League. L’ex estremo difensore ha inoltre espresso il proprio apprezzamento per la filosofia di gioco del commissario tecnico, ricordando il percorso che portò l’Italia alla conquista dell’Europeo nel 2021.

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Passiamo alla Nazionale. L’Italia non è riuscita a qualificarsi alla fase finale della Nations League, ma ha mostrato prestazioni molto diverse contro Francia e Belgio. Come spieghi questa differenza? E che giudizio dai del primo periodo del Mancini bis, al di là delle polemiche che hanno accompagnato il suo ritorno?

«Mancini penso che abbia portato una certa mentalità e una precisa filosofia di gioco. È la stessa filosofia che abbiamo visto nell’Italia campione d’Europa, quando, pur avendo secondo me giocatori meno forti rispetto ad altre nazionali, riuscimmo a vincere l’Europeo. Quella squadra giocava sempre in modo piacevole. La Nazionale vista fino adesso è una squadra che comunque ha divertito. Almeno a me ha fatto piacere vedere un’Italia positiva. Penso che la mancata qualificazione sia stata dettata dal fatto che Mancini non cambia mentalità. La squadra deve giocare e cercare di trovare delle soluzioni. Avevi due risultati su tre a disposizione e magari avresti potuto impostare la partita in maniera diversa, mettendoti dietro la linea della palla. L’attacco del Belgio è formidabile. Invece Mancini è andato lì per giocarsi la partita, senza cambiare mentalità. Questo è un aspetto che mi piace».

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