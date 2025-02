Nicola a Dazn: «La Lazio è una squadra forte e stasera sono curioso di vedere questa cosa»

Nicola, il tecnico dei sardi ha parlato alla vigilia della sfida interna contro la Lazio che chiude il turno attuale di campionato

Ai microfoni di Dazn, prima della delicata sfida interna del suo Cagliari contro la Lazio, ha parlato Davide Nicola, il quale introducendo e presentando la partita con la formazione biancoceleste rilascia a caldo queste sue considerazioni.

PARTITA – «Nel corso di un campionato si fanno partite molto brillanti e alcune in cui non si riesce a fare ciò che si vuole. In entrambe le situazioni noi dobbiamo cercare di trarre il massimo, a volte ci riusciamo e a volte no. Noi però continuiamo a credere in quello che facciamo. Sta sera sono curioso di vedere alcune situazioni, quando riusciamo a giocare da squadra possiamo competere contro chiunque. La Lazio è una squadra di vertice, questo deve essere da stimolo per noi per mettere in campo una grande prestazione»

COMAN – «Ci concentriamo su stasera, siamo contenti che sia arrivato e da domani lavorerà con noi sul campo. Oggi lavorerà nel darci energia da fuori»