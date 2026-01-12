Netz Lazio, i biancocelesti abbandonano questa pista? Le ultime - Lazio News 24

Netz Lazio, potrebbe affievolirsi l’interesse del club biancoceleste per il terzino del Borussia Mönchengladbach. Le novità

Il calciomercato della Lazio sta vivendo ore di fermento, specialmente per quanto riguarda la corsia mancina. Quello che sembrava essere un obiettivo concreto per la difesa di Maurizio Sarri sta lentamente sfumando, lasciando spazio a nuove e intriganti strategie internazionali. Il nome di Luca Netz, talento tedesco in forza al Borussia Mönchengladbach, si sta allontanando progressivamente dall’orbita biancoceleste, spingendo il DS Angelo Fabiani a virare con decisione su altri profili.

Tottenham all’assalto

Secondo quanto riferito dal portale specializzato tedesco fussballtransfers.com, le speranze di vedere il terzino a Formello sono ridotte al lumicino. Sul giovane classe 2003, è piombato con forza il Tottenham. Gli “Spurs” avrebbero individuato nel difensore della nazionale Under 21 tedesca il rinforzo ideale per il futuro, pronti a sfruttare l’opportunità di tesserarlo a parametro zero o con un indennizzo minimo a gennaio.

La concorrenza della Premier League, unita alle richieste economiche e alle prospettive di ingaggio del club londinese, ha reso la strada in salita per il club biancoceleste. Nonostante l’apprezzamento tecnico per il giocatore, la società capitolina non sembra intenzionata a partecipare ad aste al rialzo, preferendo concentrarsi su obiettivi già “bloccati”.

La strategia della Lazio e il pre-accordo con Pedraza

Con il capitolo Luca Netz ormai prossimo alla chiusura, la dirigenza laziale ha accelerato per un altro profilo di alto livello: Alfonso Pedraza. L’esterno spagnolo del Villarreal, 29 anni e una grande esperienza internazionale, sarebbe il prescelto per raccogliere l’eredità sulla fascia sinistra.

Lo spagnolo è in scadenza di contratto con il “Sottomarino Giallo” a giugno 2026 e avrebbe già dato il suo gradimento totale al trasferimento in Italia, rifiutando anche altre proposte dalla Liga per vestire la maglia biancoceleste. L’idea è quella di portarlo a Roma a parametro zero in estate, ma lo scenario potrebbe cambiare rapidamente nelle prossime settimane.

L’incastro decisivo: l’addio di Tavares libera Pedraza

L’arrivo del giocatore a gennaio è infatti strettamente legato al futuro di Nuno Tavares. Il terzino portoghese è finito nel mirino del Besiktas, che sta per concludere l’affare. Qualora la Lazio dovesse concretizzare la cessione in questa sessione invernale, il pre-accordo con Alfonso Pedraza verrebbe immediatamente attivato per anticipare il suo sbarco nella Capitale.

LEGGI ANCHE: Belahyane Torino, i granata piombano sul profilo del centrocampista. Valutazioni in corso

