Belahyane Torino, i granata piombano sul profilo del centrocampista. Valutazioni in corso - Lazio News 24

Belahyane Torino, interesse concreto dei granata per il giocatore della Lazio! Valutazioni in merito alla formula da adottare: il punto

Il calciomercato Lazio entra in una fase strategica, fatta di incastri e operazioni complesse che coinvolgono più club. L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto su una possibile trattativa tra Lazio e Torino, che potrebbe ridisegnare il centrocampo di entrambe le squadre nelle prossime settimane. Al centro dei dialoghi ci sono Reda Belahyane e Ivan Ilic, due profili che rispondono a esigenze diverse ma complementari.

Calciomercato Lazio, Belahyane chiuso alla Lazio

Il Torino sta valutando con attenzione le opportunità offerte dal mercato per rinforzare il centrocampo a disposizione di Marco Baroni. Tra i nomi monitorati c’è Reda Belahyane, centrocampista marocchino attualmente alla Lazio, che sta trovando poco spazio nelle rotazioni biancocelesti. Una situazione che potrebbe spingere il club capitolino a valutare una sua uscita, soprattutto se inserita all’interno di un’operazione più ampia.

Per Belahyane, la destinazione granata sarebbe particolarmente gradita. A Torino, infatti, ritroverebbe Baroni, allenatore che lo ha già valorizzato ai tempi del Verona, in un contesto tecnico che potrebbe favorire la sua crescita e garantirgli maggiore continuità.

Calciomercato Lazio, l’idea dello scambio con Ilic

Il Torino starebbe pensando di inserire Belahyane in una trattativa che porterebbe Ivan Ilic alla Lazio. Nelle intenzioni della dirigenza granata, il centrocampista serbo approderebbe a Roma a titolo definitivo, diventando un nuovo tassello per la mediana biancoceleste.

Parallelamente, Belahyane si trasferirebbe al Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto, soluzione che permetterebbe ai granata di valutarlo nel medio periodo prima di un eventuale investimento definitivo.

Calciomercato Lazio, operazione utile per entrambe le società

L’operazione, se dovesse concretizzarsi, rappresenterebbe un compromesso vantaggioso per entrambe le parti. La Lazio avrebbe l’opportunità di inserire Ilic, centrocampista di struttura e qualità, ritenuto adatto a dare equilibrio e fisicità al reparto. Il Torino, invece, potrebbe rilanciare Belahyane in un ambiente favorevole, senza esporsi subito a un esborso definitivo.

