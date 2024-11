Nesta a Sky: «Lazio speciale per me, ma al fischio d’inizio non ho fratelli o parenti. Penso solo a vincere»

Nesta, allenatore dei brianzoli, ha parlato prima del fischio d’inizio di Monza Lazio ai microfoni di Sky: le dichiarazioni

Alessandro Nesta ha parlato ai microfoni di Sky prima di Monza Lazio, match della dodicesima giornata di Serie A.

COSA HA DETTO AI RAGAZZI – «Alibi zero, la classifica si muove e dobbiamo farlo anche noi. Obiettivo ora far punti, speriamo giocando bene. La classifica necessita».

CONFERME DI FORMAZIONE – «Bianco sta facendo bene, Pessina non stava benissimo, ma è a disposizione. Pessina è importante, ma abbiamo bisogno di tutti».

PARTITA SPECIALE – «A Monza sto alla grande, spero di rimanere. Parlare della Lazio è un ricordo della mia famiglia, siamo tutti laziali, sono cresciuto lì. E’ una società molto speciale per me. Quando fischia l’arbitro però non ho fratelli o parenti, spero in una grande gara per il Monza».