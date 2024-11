Nesta a Sky: «C’è un problema che dobbiamo capire, altrimenti stiamo qui a dirci sempre le stesse cose»

Nesta, allenatore dei brianzoli, ha parlato dopo il fischio finale di Monza Lazio ai microfoni di Sky: le dichiarazioni

Alessandro Nesta ha parlato ai microfoni di Sky dopo Monza Lazio, match della dodicesima giornata di Serie A.

PRIMO TEMPO – «Siamo partiti bene, ci siamo però persi due volte lì davanti con Dany Mota. Dopo il gol ci siamo persi, siamo andati fuori giri quando pressavamo. Nel secondo tempo l’abbiamo ripresa, poi peccato. Dà fastidio che facciamo gare simili, se accadono le stesse cose c’è un problema e dobbiamo risolverlo».

CALENDARIO PIU’ FACILE – «I ragazzi sono eccezionali, ma dobbiamo capire perchè le partite sono simili e poi magari perdiamo. Dobbiamo capire il motivo e se si può risolvere, altrimenti ci diciamo sempre la stessa storia».

QUAL E’ IL PROBLEMA – «Fare più gol magari, non so. Abbiamo preso un gol evitabile. Tante volte Dany Mota è partito bene, in termini realizzativi sta facendo bene. Djuric lo stesso. Ma dobbiamo essere più cattivi, quando si arriva negli ultimi metri ci può aiutare. La gestione della palla devi averla, devi avere più controllo. Altrimenti fai la fase difensiva, ti stanchi e lasci i buchi».