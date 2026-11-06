Nesta torna sul derby con la Roma e sorprende tutti: «Neanche la finale di Champions mi ha dato quell’ansia!»

Alessandro Nesta, ex giocatore della Lazio ora alla guida dell’Avellino, ha ripercorso diverse tappe della sua carriera e parlato dei derby con la Roma

Il derby della Capitale è una partita capace di lasciare un segno indelebile, anche nella carriera di chi ha conquistato i trofei più prestigiosi del calcio internazionale. Lo sa bene Alessandro Nesta, storico capitano della Lazio e attuale allenatore dell’Avellino, che è tornato a parlare delle emozioni vissute durante le stracittadine contro la Roma.

L’occasione è arrivata nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Benevento, in programma sabato 7 novembre alle ore 19:30 allo stadio Ciro Vigorito, valida per l’undicesima giornata di Serie B.

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Nesta ricorda il derby contro la Roma: una pressione mai dimenticata

Nel corso della sua straordinaria carriera, Alessandro Nesta ha affrontato alcune delle partite più importanti del calcio europeo, indossando le maglie della Lazio e del Milan. Eppure, tra tutte le sfide disputate, ce n’è una che continua a occupare un posto particolare nei suoi ricordi: il derby della Capitale.

Il legame con la città di Roma, la rivalità con i giallorossi e il peso delle aspettative rendevano ogni stracittadina un appuntamento emotivamente complicato per l’ex difensore biancoceleste. Una tensione che, come raccontato dallo stesso Nesta, non ha mai provato nemmeno nelle finali di Champions League, competizione conquistata due volte durante la sua esperienza rossonera.

«Ho fatto tanti derby, in due città. A quello di Roma facevo i danni, perché essendo di quella città lo soffrivo proprio. Io ho fatto anche la finale di Champions League ma nessuna partita mi ha dato l’ansia come nel derby di Roma. So come si sente, perché sono stato anche tifoso».

Parole significative, che raccontano il rapporto viscerale tra Nesta e la Lazio. Cresciuto nel settore giovanile biancoceleste e diventato uno dei simboli della società capitolina, l’ex difensore viveva infatti le stracittadine non soltanto da professionista, ma anche da tifoso profondamente legato ai colori della propria squadra.

Il racconto dell’ex capitano evidenzia anche una differenza importante tra le esperienze vissute a Roma e Milano. Nonostante abbia disputato diversi derby anche con la maglia del Milan, il coinvolgimento emotivo delle sfide contro la Roma è rimasto qualcosa di difficilmente paragonabile. Per Nesta, il derby capitolino rappresentava molto più di una semplice partita di campionato!