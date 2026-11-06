Tegola pesantissima per Allegri! Di Lorenzo si ferma per infortunio e salta Napoli-Lazio

Giovanni Di Lorenzo va verso il forfait per la partita dello stadio Maradona tra il Napoli e la Lazio. Tutti gli aggiornamenti dall’infermeria dei partenopei

Il Napoli deve fare i conti con un problema importante a pochi giorni dalla sfida contro la Lazio. La formazione allenata da Massimiliano Allegri si prepara ad affrontare i biancocelesti di Gennaro Gattuso domenica 8 novembre alle ore 12:30, allo stadio Diego Armando Maradona, nell’incontro valido per l’undicesima giornata della Serie A 2026/2027.

Dall’infermeria partenopea arrivano però aggiornamenti contrastanti: Giovanni Di Lorenzo si è fermato per un infortunio muscolare, mentre Mathías Olivera è tornato ad allenarsi con il resto della squadra.

🌐 Lazio News 24 sempre con te su Google Seguici su Google News per non perdere nemmeno una notizia di calciomercato e i risultati in tempo reale. Seguici Ora

Di Lorenzo si ferma: l’esito degli esami preoccupa Allegri

La notizia più pesante riguarda Giovanni Di Lorenzo, costretto a fermarsi per un problema muscolare che lo mette fuori causa per l’imminente confronto con la Lazio. Il capitano azzurro è stato sottoposto ad accertamenti strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione all’adduttore della coscia sinistra.

Un’assenza significativa per Massimiliano Allegri, che perde un elemento importante per gli equilibri difensivi e per la gestione delle diverse fasi della partita. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo, ma al momento non sono stati comunicati tempi precisi per il suo recupero. La sua situazione dovrà essere monitorata nelle prossime settimane.

Olivera torna in gruppo: una soluzione in più per Allegri

Non arrivano soltanto notizie negative dall’infermeria del Napoli. Mathías Olivera ha infatti ripreso ad allenarsi regolarmente con i compagni, compiendo un passo importante verso il ritorno tra i disponibili. Il difensore uruguaiano punta a ottenere la convocazione per la partita contro la Lazio, anche se la sua presenza nell’elenco definitivo dipenderà dalle valutazioni dello staff tecnico e medico.

Ultimissime Lazio LIVE: tutte le novità sui biancocelesti di Gattuso

Il recupero di Olivera potrebbe offrire ad Allegri una soluzione aggiuntiva per organizzare il reparto arretrato, proprio mentre l’assenza di Di Lorenzo obbliga l’allenatore a rivedere alcune scelte.

Allegri studia le alternative per fermare la capolista

La situazione assume particolare rilevanza considerando l’avversario che attende il Napoli. La Lazio di Gennaro Gattuso arriva all’appuntamento da capolista, forte di un avvio di campionato caratterizzato da nove vittorie e un pareggio nelle prime dieci giornate.

L’assenza di Di Lorenzo rappresenta un ostacolo importante nella preparazione della sfida, mentre il possibile recupero di Olivera costituisce una notizia incoraggiante. Le prossime sedute di allenamento saranno decisive per definire le scelte del tecnico partenopeo in vista di un confronto particolarmente delicato per entrambe le squadre.