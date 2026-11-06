Giordano avvisa Gattuso: «Il caos che c’è in casa Napoli è un rischio in più per la sua Lazio!»

Bruno Giordano ha toccato diversi temi in vista della partita dello stadio Maradona tra il Napoli e la Lazio di mister Gennaro Gattuso

La sfida tra Napoli e Lazio, in programma domenica 8 novembre alle ore 12:30 allo stadio Diego Armando Maradona, rappresenta un appuntamento importante per entrambe le formazioni. I biancocelesti di Gennaro Gattuso vogliono dare continuità al loro straordinario avvio di stagione, mentre gli azzurri di Massimiliano Allegri cercano una vittoria per rilanciarsi. A presentare la partita è stato Bruno Giordano, grande doppio ex, intervenuto ai microfoni di Radiosei.

Secondo Bruno Giordano, le due squadre arriveranno all’appuntamento con pressioni differenti. La Lazio ha già costruito qualcosa di importante in questo inizio di campionato, mentre il Napoli deve necessariamente trovare una svolta per evitare che la stagione prenda una piega complicata.

«Posta in palio alta per tutte e due. La Lazio può permettersi di pareggiare o anche di perdere, starebbe facendo comunque qualcosa di sensazionale. Per il Napoli se non dovessero arrivare i tre punti sarebbe una stagione all’insegna del vediamo cosa sarà».

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Giordano mette in guardia i biancocelesti: attenzione ai campioni di Allegri

L’ex attaccante ha poi evidenziato le difficoltà attraversate dalla squadra partenopea, sottolineando però come la presenza di giocatori di grande qualità possa rappresentare un pericolo per la Lazio. Nonostante il momento positivo degli uomini di Gattuso, il confronto del Maradona nasconde diverse insidie.

«Il Napoli deve dare una svolta, sarà una partita complicata per tutte e due perché la Lazio viene da un momento stratosferico, ci auguriamo che possa confermarlo anche domenica; dall’altra c’è una squadra in difficoltà che però ha qualche campione all’interno della squadra, e i campioni si possono svegliare da un momento all’altro».

Uno degli aspetti più interessanti dell’analisi di Giordano riguarda la gestione dei ritmi. La Lazio dovrà cercare di mantenere alta l’intensità, sfruttando anche le difficoltà numeriche della formazione allenata da Allegri. Secondo il doppio ex, proprio la parte conclusiva dell’incontro potrebbe diventare decisiva.

«Caos Napoli? Un rischio un più per la Lazio. I biancocelesti devono continuare così, serve dare continuità di ritmo, avendo gli uomini contati il Napoli può andare in difficoltà negli ultimi venti minuti».