L’allenatore del Monza ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulla lotta Champions al termine della gara persa contro la Juve

L’ex giocatore della Lazio e attuale allenatore del Monza, Alessandro Nesta, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

LE PAROLE – «Favorita per il campionato? Non voglio rispondere, perché non me ne frega niente dello scudetto. Per la Champions? Speriamo la Lazio».