Nesta a Dazn: «Siamo partiti bene ma purtroppo questo non basta, le nostre sono tutte prestazioni simili»

Nesta, l’allenatore dei brianzoli alla fine della partita persa contro i biancocelesti analizza il match esternando queste sue considerazioni

Ai microfoni di Dazn al termine della partita persa dal suo Monza contro la Lazio, ha parlato Nesta il quale esterna la sua frustrazione analizzando anche a caldo la prestazione della sua squadra. Ecco cos ha detto

PAROLE – Siamo partiti bene, poi non siamo andati in vantaggio e hanno segnato. Dopo il loro gol abbiamo perso pressione. Con il cambio di modulo abbiamo ripreso la partita e gestito meglio la palla. Messaggi nella chat di famiglia? No, non guardo mai il telefono, soprattutto dopo la partita. Abbiamo fatto tutte partite simili ma senza ottenere punti. Dobbiamo capire bene cosa non è andato, i giocatori sono stati super. Anche quando si perde stiamo tutti insieme, i segnali sono buoni. Ora sta a me cercare di capire il problema con la sosta