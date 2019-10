Nazionali, bene Berisha, male Marusic. 90’ anche per Strakosha

Nazionali, tre biancocelesti in campo nelle sfide di questa sera: ottima prestazione di Berisha e Strakosha, male Marusic

Ancora serata di Nazionali. In campo tre biancocelesti per le gare valide per l’Europeo 2020.

Nella gara tra Kosovo e Montenegro è la Nazionale di Valon Berisha ad ottenere la vittoria imponendosi per 2-0. Buonissima prestazione del biancoceleste sopratutto nel primo tempo, male invece Marusic se non per qualche incursione nella ripresa che però non gli permette di raggiungere la sufficienza nella prestazione.

In campo per 90 minuti anche Thomas Strakosha nella vittoria per 4-0 maturata contro la Moldavia. Una vittoria amara ma che sarà comunque benefica per lo spirito.