Vavro, ok in Nazionale: ora serve la sveglia con la Lazio

Il difensore è sceso ieri in campo con la sua Slovacchia: pagato 12 milioni di euro, ora deve dare il suo contributo alla Lazio

La Lazio sta aspettando Denis Vavro. Il difensore slovacco è stato acquistato in estate per 12 milioni di euro dal Copenaghen con il compito di risolvere i problemi della difesa biancoceleste sul centro destra. Le prime uscite non hanno convinto del tutto, anche se la società ha deciso di dargli fiducia, ma al tempo stesso gli ha chiesto di accelerare questa fase di ambientamento al calcio italiano. Al momento ha disputato infatti solo il 29.8% dei minuti a disposizione (242′ e 2 sole presenze da titolare), serve un netto cambiamento di rotta. In Nazionale è ormai un punto fermo, anche ieri è subentrato al 32′ dell’amichevole Slovacchia-Paraguay, adesso però è giunto il tempo di dimostrare a Roma il suo vero valore.