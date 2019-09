Nazionali – Berisha, che doppietta! Due assist per Milinkovic

Valon Berisha è tornato alla grande con la propria Nazionale ma non solo il kosovaro

I match per le qualificazioni ad Euro 2020 continuano e vedono protagonisti anche giocatori appartenenti alla Lazio. Nella giornata di ieri sono scesi in campo Valon Berisha con il Kosovo, Thomas Strakosha con l’Albania, Sergej Milinkovic-Savic con la Serbia e Adam Marusic con il Montenegro.

MILINKOVIC-SAVIC – Bene la Serbia e bene Milinkovic–Savic contro il Lussemburgo, che nella vittoria per 3-1 parte finalmente titolare e sforna ben due assist decisivi per Radonjic e Mitrović.

STRAKOSHA – Non mantiene poi la porta inviolata l’ex Primavera, ma può gioire comunque: l’Albania vince 4-2 contro l’Islanda e sale a quota 9 punti nel girone.

MARUSIC – E’ sceso in campo anche Marusic con il Montenegro, che perde sonoramente contro la Repubblica Ceca per 3-0. Certamente non una prestazione brillante per l’esterno biancoceleste, che rimedia anche un cartellino giallo nella seconda frazione.

BERISHA – Serata davvero magica per Valon Berisha, forse meno per il suo Kosovo che è stato sconfitto 5-3 dall’Inghilterra. Il centrocampista della Lazio ha siglato una sorprendente doppietta, con la prima rete arrivata addirittura dopo neanche un minuto dal fischio d’inizio del match. Una rete che il Kosovo ha pagato caro, dato che poi gli inglesi si sono scatenati, segnando tutti e 5 i propri gol prima dell’intervallo.