Nazionale, Bonucci: «Non siamo ancora tra le grandi d’Europa»

Le parole del capitano della Nazionale, Leonardo Bonucci, alla vigilia della gara del Barbera contro l’Armenia

Dieci vittorie consecutive. Mancini ha battuto il record di Pozzo e riportato un po’ di fiducia e stabilità a questa Nazionale. Dopo le parole del ct, arrivano anche quelle di capitan Bonucci che – come riportato da Gazzetta.it – ha così presentato la gara contro l’Armenia: «Non possiamo già dire che siamo tra le grandi d’Europa: ci torneremo quando dimostreremo di aver salito quel gradino che ci manca per competere con chi negli ultimi anni ha fatto la differenza a livello europeo e mondiale: Francia, Germania, Spagna, Inghilterra. Tutte squadre che hanno diversi giocatori che si confrontano da anni a livello europeo. Noi ne abbiamo un po’ meno: è quello che ci manca. Ma ci manca solo quello: l’esperienza per poterci arrivare».



«Più giochi contro squadre che hanno qualità e agonismo più cresci, migliori e diventi grande. Questo processo lo stiamo accelerando grazie a Mancini: è un lavoro che ci porta a migliorare la gestione del lavoro settimanale, ma anche i momenti della partita. Ce ne sono in cui puoi accelerare, rischiare, ma ci sono anche momenti in cui bisogna essere bravi a fermarsi un attimo, a gestire».