Napoli Lazio, Rambaudi: «Mi aspetto i soliti biancocelesti, ma c’è solo una cosa che mi preoccupa»

Roberto Rambaudi ha parlato ai microfoni di Radiosei in vista di Napoli Lazio: di seguito le sue parole sulle possibili scelte di Baroni.

PAROLE – «Ci aspettiamo una gara diversa ma la solita Lazio, che ha le carte in regola per poter vincere. L’unico problema è che mancherà il giocatore migliore in mezzo al campo, Rovella. Come mi aspetto la Lazio? Se è arruolabile io metterei dal 1′ Tavares, che su Politano farebbe un grande lavoro. Quindi Provedel tra i pali, Marusic a destra con il portoghese a sinistra e in mezzo Gila e Romagnoli; a centrocampo Guendouzi e Dele-Bashiru; davanti metterei Isaksen, Dia, Zaccagni e Castellanos.».