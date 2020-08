Napoli Lazio 3-1: cronaca e tabellino

Allo Stadio San Paolo, la 38ª giornata di Serie A 2019/20 tra Napoli e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo Stadio “San Paolo”, Napoli e Lazio si affrontano nel match valido per la 38ª giornata della Serie A 2019/20.

Sintesi Napoli Lazio 3-1 MOVIOLA



96′ Fischio finale – Ancora proteste tra le squadra, anche Tare in campo a mettere a tacere le polemiche

94′ Caos in campo – Intervento duro di Luiz Felipe che scatena una rissa generale

93′ Gol Napoli – Uno due Mertens-Politano, l’ex Inter scarica in porta sorprendendo Strakosha

76′ Colpo di testa Marusic – Il montenegrino prende il tempo a Di Lorenzo, prova la conclusione aerea ma la palla finisce solo all’esterno della porta

68′ Baruffa in campo – fallo di Manolas su Correa, mentre alta in aria per cercare l’anticipo allarga il braccio e colpisce Correa che cade a terra. Si lamenta Inzaghi, Gattuso risponde alle proteste in modo veemente, Calvarese decide così di ammonire entrambi gli allenatori. Giallo anche per Mario Rui ed Immobile per proteste

62′ Doppio cambio Inzaghi – Vavro e Bastos rilevano Acerbi e Patric

62′ Tentativo Lazio – allungo di Luis Alberto che taglia per Correa, l’argentino non riesce a metterla dentro

54′ Gol Napoli – Insigne non sbaglai dagli undici metri

52′ Rigore – Contatto tra Parolo e Mertens: il biancoceleste in scivolata cerca di fermare l’azione del Napoli

SECONDO TEMPO

42′ Koulabaly salva su Immobile – Crossa il bomber biancoceleste, ma il difensore del Napoli riesce a spazzarla fuori

23′ Gol Lazio – Ancora Immobile! Sono 36 reti per il numero 17 che aggancia ufficialmente Higuain, sfruttando il taglio di Marusic

15′ Giallo Napoli – Ammonito Koulibaly per un fallo su Correa

13′ Brivido Napoli – Insigne vicinissimo al raddoppio, ma la palla finisce di poco fuori

9′ Gol Napoli – Fanian Ruiz prende i tempi sia a Parolo che Luiz Felipe e batte Strakosha

6′ Intervento Calvarese – Sugli sviluppi di una punizione, Correa sorprende Ospina ma Calvarese non assegna il gol per un fallo in attacco di Milinkovic ai danni di Mario Rui

1′ Calcio di inizio – Si parte al San Paolo!

Migliore in campo PAGELLE



Immobile

Napoli Lazio 3-1: risultato e tabellino

MARCATORI: 9′ Fabian Ruiz; 23′ Immobile; 54′ Insigne (R); 93’Politano

AMMONITI: 15′ Koulibaly; 68′ Immobile; 68′ Mario Rui; 68′ Gattuso; 68′ Immobile; 93′ Milinkovic; 93′ Elmas

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.