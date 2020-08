MOVIOLA Napoli Lazio: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la 38ª giornata di Serie A 2019/20: moviola Napoli Lazio

L’episodio chiave della moviola del match tra Napoli e Lazio, valido per la 38ª giornata della Serie A 2019/20. Dirige la sfida l’arbitro Calvarese.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

68′ Baruffa in campo – fallo di Manolas su Correa, mentre alta in aria per cercare l’anticipo allarga il braccio e colpisce Correa che cade a terra. Si lamenta Inzaghi, Gattuso risponde alle proteste in modo veemente, Calvarese decide così di ammonire entrambi gli allenatori. Giallo anche per Mario Rui ed Immobile per proteste

52′ Rigore Napoli – Scivolata di Parolo su Mertens, il centrocampista della Lazio prova a bloccare il tentativo del belga, ma non trova la palla. Calvarese è vicino e assegna il penalty ai partenopei

5′ punizione per la Lazio – Batte Luis Alberto, Milinkovic commette fallo in attacco, l’arbitro fischia e Correa contemporaneamente segna. Gol non assegnato per il fallo del serbo.