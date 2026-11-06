 Il tifo organizzato rivela l'iniziativa: «Facciamo sentire la nostra vicinanza! Appuntamento alla stazione Termini»
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Il tifo organizzato rivela l’iniziativa: «Facciamo sentire la nostra vicinanza! Appuntamento alla stazione Termini»

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Published 3 ore fa il 6 Novembre 2026
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Lazio, il tifo organizzato svela l’iniziativa in occasione della gara con il Napoli! Appuntamento alla stazione Termini: il comunicato

Cresce l’attesa per Napoli-Lazio, sfida dell’11ª giornata di Serie A 2026/27 in programma domenica 8 novembre alle 12:30 allo stadio Maradona. A pochi giorni dal confronto, il tifo organizzato biancoceleste ha reso nota l’iniziativa preparata in vista della trasferta campana, attraverso un comunicato diffuso in questi istanti!

La tifoseria della Lazio si prepara dunque a vivere la partita con una mobilitazione particolare, accompagnando la squadra di Gennaro Gattuso in un appuntamento importante della stagione. Il contenuto del comunicato chiarisce le modalità dell’iniziativa e le indicazioni rivolte ai sostenitori in partenza per Napoli.

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COMUNICATO «Napoli chiusa? Facciamo sentire a questi ragazzi la nostra vicinanza, non potendo essere presenti in trasferta diamoci tutti appuntamento alla stazione Termini (lato via Marsala). Sabato 7 novembre alle ore 14:45 dove aspetteremo l’arrivo della squadra per caricarla in vista della difficile partita in terra partenopea. Avanti Lazio, avanti Laziali».

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