 Napoli Lazio, pronto a graffiare nel finale! Pedraza scalpita, la mossa tattica per i minuti decisivi
Home > News > Napoli Lazio, pronto a graffiare nel finale! Pedraza scalpita, la mossa tattica per i minuti decisivi
News

Napoli Lazio, pronto a graffiare nel finale! Pedraza scalpita, la mossa tattica per i minuti decisivi

Foto autore
Published 3 ore fa il 6 Novembre 2026
By
Alfonso Pedraza 1 e1783086427747

Napoli Lazio, l’arma segreta: Alfonso Pedraza resta in preallarme, pronto a spaccare il match nel finale

L’attesa sta per esaurirsi in vista di uno dei confronti più affascinanti e carichi di tensione dell’intero panorama calcistico nazionale, con i riflettori puntati su un match che promette spettacolo ed emozioni forti.

Il calendario riserva la gara tra Napoli e Lazio, in programma ufficialmente domenica 8 novembre alle ore 12:30, un vero e proprio esame di maturità per le ambizioni della compagine capitolina.

La marcia di avvicinamento alla trasferta dello stadio Diego Armando Maradona si sta svolta tra cure, accorgimenti tattici e la necessità di blindare le certezze costruite nelle scorse settimane, nonostante l’emergenza legata ad alcuni pesanti stop fisici che costringono lo staff tecnico a valutare con estrema attenzione ogni singola mossa.

Ultimissime Lazio LIVE: Frattesi convocato da Mancini! Isaksen promosso capitano? Le novità sul Flaminio

Il ruolo in preallarme di Alfonso Pedraza per la Lazio contro il Napoli

All’interno dello scacchiere tattico disegnato dall’allenatore per la delicata trasferta in terra campana, un occhio di riguardo merita la gestione delle fasce e le possibili variazioni a partita in corso.

Come svelato nell’edizione odierna dal quotidiano La Gazzetta dello Sport, resta comunque in preallarme Alfonso Pedraza, laterale che, esattamente come accaduto domenica scorsa e in altre occasioni nel corso della stagione, potrebbe trovare spazio prezioso nel tratto finale della gara.

La freschezza atletica e le caratteristiche tecniche differenti rispetto ai compagni di reparto offrono allo staff tecnico una carta importante da giocarsi nella ripresa per spaccare l’incontro o difendere il vantaggio sul campo.

Lazio News 24 sempre con te su Google

Seguici su Google News per non perdere nemmeno una notizia di calciomercato e i risultati in tempo reale.

Seguici Ora

Le conferme di formazione e l’undici tipo della Lazio per la sfida del Maradona

Per quanto concerne il resto dell’assetto iniziale che scenderà sul rettangolo verde per fronteggiare i partenopei, le indicazioni che filtrano dagli ultimi allenamenti delineano una linea di continuità rispetto al recente passato.

La formazione della Lazio che verrà opposta al Napoli dovrebbe ricalcare fedelmente quella vista all’opera nell’ultima uscita casalinga contro il Cagliari. La dirigenza e l’ambiente intero confidano nella compattezza del gruppo e nella forza dei singoli per superare un ostacolo durissimo, confermando l’identità di squadra plasmata in questi mesi di lavoro intenso!

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

×