Mandas vola con la Grecia! Il portiere inserito nella lista ufficiale per i prossimi impegni di Nations League

Traguardo prestigioso in casa biancoceleste! Le prestazioni di Mandas convincono il Ct della Grecia a blindarlo nella lista dei convocati
L’estremo difensore della Lazio Chrīstos Mandas è stato inserito con pieno merito nella lista dei convocati diramata dal Commissario tecnico della selezione ellenica.
Un riconoscimento di grande spessore che premia il lavoro quotidiano svolto sul campo dal portiere, pronto a vivere un’ulteriore ed entusiasmante esperienza con la maglia della propria rappresentativa nazionale in un momento cruciale del calendario.
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Le sfide di Nations League per Christos Mandas e la Grecia
Durante questo periodo di stop dagli impegni del massimo campionato, Christos Mandas prenderà parte alle prossime e stimolanti partite valide per la UEFA Nations League.
La nazionale greca guidata da Jovanovic affronterà impegni probanti sul rettangolo verde contro avversari di primissimo piano come l’Olanda e la Serbia, offrendo al portiere biancoceleste una vetrina internazionale di assoluto prestigio per mettersi in luce!
Le strategie future e l’importanza del gruppo per la Lazio
La partenza dell’estremo difensore arricchisce la lista dei rappresentanti del club impegnati fuori dai confini nazionali, testimoniando la qualità e il valore internazionale della rosa a disposizione!
Per il giocatore si tratterà di un’occasione imperdibile per accumulare minutaggio prezioso, accrescere il proprio bagaglio di esperienza e tornare a disposizione della dirigenza e dello staff tecnico con rinnovato entusiasmo in vista della ripresa del campionato!